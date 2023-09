فولكر يودع السودان.. القتال يتسبب في تهجير الملايين واتهام الدعم السريع بقصف مقر “العون الإنساني”

ناشد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان المستقيل، الخميس، المسؤولين في السودان إلى وضع نهاية سريعة للحرب لصالح هذا البلد.

وودّع بيرتس في منشور على منصة “إكس”، السودانيين بمناسبة آخر يوم له ممثلًا للأمين العام للأمم المتحدة له هناك، وقال إنه ترك خلفه فريقًا متفانيًا من الأمم المتحدة.

وأشار فولكر إلى أن فريق البعثة الأممية سيواصل دعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني وسعيه من أجل الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

وعلى صعيد ذي صلة، كشف برنامج الغذاء العالمي في السودان في منشور على منصة “إكس”، عن تهجير أكثر من 5 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها بسبب الحرب.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن الحرب خلقت أبعادًا إنسانية مأساوية وملحمية، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على اندلاعها، وأوضح أن شخصًا واحدًا من كل 10 أشخاص في السودان يضطر إلى الفرار من منزله.

