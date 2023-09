كندا.. الرابطة الإسلامية تطالب “ترودو” وآخرين بالاعتذار بعد انتقادهم رافضي تدريس المثلية

طالبت منظمة إسلامية كندية بارزة، عددًا من السياسيين ومجالس المدارس، بالاعتذار عن تصريحات لهم وصفوا فيها أهالي الطلاب الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية ضد تدريس أطفالهم مناهج تروّج للمثلية الجنسية، بالكراهية والتطرف.

وكان قد شارك عشرات الآلاف من الأهالي المسلمين وغيرهم في احتجاجات عارمة بمختلف أرجاء كندا، ضمن حملة “مسيرة مليونية من أجل الأطفال”، الأسبوع الماضي، وطالبوا مجالس المدارس بسحب الكتب الدراسية التي تروّج للمثلية الجنسية من مناهج أطفالهم.

Statement by the Muslim Association of Canada (MAC) on Statements by Canadian Leaders and School Boards on Recent Protestshttps://t.co/tMR4bgzxml pic.twitter.com/F1r3sFYQpE — Muslim Association of Canada (MAC) (@MACNational) September 25, 2023

وقوبلت احتجاجات الأهالي الضخمة بانتقادات من سياسيين كنديين، من بينهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، حيث اتهموا تلك الاحتجاجات “بالتطرف وبالتحريض والترويج للكراهية ضد مجتمع المثليين”.

Leave our kids alone. It's a simple message.#LeaveOurKidsAlone pic.twitter.com/hv4Q0sJd9n — Martyupnorth®- Unacceptable Fact Checker 🇨🇦 (@Martyupnorth_2) September 20, 2023

“سابقة خطيرة وتشويه”

وأدانت “الرابطة الإسلامية الكندية”، في بيانها تلك التصريحات، وقالت إنه “من خلال وصف الاحتجاجات السلمية لآلاف من الآباء المعنيين بأنها تروج للكراهية، فإن القادة الكنديين ومجالس إدارة المدارس يشكّلون سابقة خطيرة تتمثل في استخدام موقع نفوذهم لتشويه صورة الأسر بشكل غير عادل، وتنفير عدد لا يحصى من الطلاب”.

وقالت الرابطة إن هدف الآباء من المسيرات التي شاركوا فيها هو “الاستماع إليهم، وليس زرع الفرقة”، مؤكدة أن “يجب أن يكون للآباء الحق المطلق في الدفاع عن رفاهية أطفالهم”.

WATCH: In the middle of the 1 Million March for Children — "LEAVE THE KIDS ALONE! LEAVE THE KIDS ALONE!"#LeaveOurKidsAlone #1MillionMarch4Kids #1MillionMarch4Children pic.twitter.com/cWM711P6p7 — John-Henry Westen (@JhWesten) September 20, 2023

تنمّر ومضايقات

وأشارت إلى أن تلك التصريحات “تزيد من احتمالية مواجهة الأطفال المسلمين للتنمر والمضايقات المتزايدة في المدارس، سواء من قبل المعلمين أو أقرانهم، وهو اتجاه يتصاعد بالفعل بشكل مؤلم”.

كما وأوضحت أن الأطفال المسلمين تعرضوا لمواقف تم فيها إجبارهم على “القيام بأنشطة تتعارض مع عقيدتهم”، وتم توثيق العديد من تلك الحالات لدى منظمات الحقوق المدنية والمنظمات الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للرابطة.