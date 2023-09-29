شهيد في البيرة وحماس تؤكد “إرادة شعبنا ستتفوق على رصاص الاحتلال”

استشهد الشاب الفلسطيني محمد جبريل رمانة، مساء الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

وكان جيش الاحتلال قد منع طاقمًا للهلال الأحمر من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.

وزعم جيش الاحتلال في بيان بشأن الواقعة قيام شبان فلسطينيين بإلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من المستوطنة، وأضاف “رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم وتمكنت من تحييد مخربين اثنين ليتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

מחבלים השליכו בקבוקי תבערה לפני זמן קצר לעבר עמדה צבאית סמוך ליישוב פסגות שבחטיבת בנימין. כוח של יחידה 636 שהיה בפעילות יזומה במרחב זיהה את החשודים וירה לעברם, שני מחבלים נוטרלו והם פונו לקבלת טיפול רפואי.

לא נגרם נזק ואין נפגעים לכוחותינו — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 29, 2023

حماس تعلّق

من ناحيتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها “تزّف شهيدها المجاهد محمد رمانة الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة”.

وتابعت في بيان لها “لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة”.