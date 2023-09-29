البحرين.. وفاة ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم على الحدود السعودية اليمنية

كان الجيش البحريني أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع مقتل 3 من أفراده وسقوط عدد من الجرحى في الهجوم المنسوب للحوثيين

نعت قوة دفاع البحرين أحد أفرادها الذي توفي اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها خلال هجوم الحوثيين الاثنين الماضي على الحدود السعودية اليمنية.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، اليوم الجمعة، وفاة الملازم أول حمد خليفة الكبيسي متأثرًا بجروحه الخطيرة نتيجة “الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي”.

وكان الجيش البحريني أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع مقتل 3 من أفراده وسقوط عدد من الجرحى، في هجوم اتهم الحوثيين بشنّه بوساطة طائرات مسيّرة، واستهدف مواقعه في جنوب السعودية.

والبحرين، المجاورة للسعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ عام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية ضدّ الحوثيين.

واستنكرت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة الهجوم المنسوب إلى الحوثيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق.

وأتى هذا التصعيد في وقت تتكثّف محادثات السلام بين الرياض والحوثيين التي وصفها الطرفان بأنها “جدية وإيجابية”، عقب زيارة علنية قام بها وفد حوثي إلى السعودية هذا الشهر واستمرّت 5 أيام.

وفي إبريل/نيسان، أنعشت زيارة وفد سعودي إلى صنعاء، إلى جانب التقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حلّ سياسي للنزاع الدامي في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في إبريل من العام الماضي، ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.