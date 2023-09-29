البرهان يصل إلى عطبرة وضباط متقاعدون يفوّضونه بتكوين حكومة لإدارة السودان (فيديو)

وصل عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، إلى مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي البلاد، اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات “فيديو” الفريق البرهان وهو يترجل من طائرة عسكرية، ويسير على سجادة حمراء وسط استقبال رسمي كبير، على وقع موسيقى السلام الوطني السوداني.

تفويض بتكوين الحكومة

يأتي هذا بينما أصدرت مجموعة من الضباط المتقاعدين في الجيش السوداني بيانًا فوّضوا فيه البرهان بتكوين حكومة لإدارة البلاد.

وطالب البيان الذي حمل توقيع 300 من الضباط المتقاعدين، بمحاكمة كل من ثبت عليه الإجرام والخيانة في حق الوطن، وفق نص البيان.

كما اتهم البيان ما وصفها بمليشيا الدعم السريع “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام المواطنين العزل دروعًا بشرية في ولايات دارفور وشمال كردفان”.

واتهمها كذلك بالاستعانة بمرتزقة أجانب من دول معروفة للعمل معها في تنفيذ تلك الجرائم، وفق البيان ذاته.





تجدد الاقتتال

ميدانيًا تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة، وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط القيادة العامة للجيش جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على المنطقة العسكرية.

واستهدف الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم وجنوب شرقها، كما سُمع دوي انفجارات في حي الأزهري بمحيط المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم جراء قصف مدفعي من قبل الجيش على مواقع للدعم السريع.

يذكر أن البرهان سبق أن أعلن عن استعداد مشروط للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبعد خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال البرهان في تصريحات صحفية إنه واثق من الانتصار على الدعم السريع.

وتابع البرهان، أنه سيجلس مع حميدتي، طالما أنه ملتزم بحماية المدنيين، وهو ما تعهد به الجانبان خلال محادثات مدينة جدة السعودية في مايو/أيار الماضي، مضيفًا “نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربًا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلًا عما يزيد عن 5 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، وفقًا للأمم المتحدة.