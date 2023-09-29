الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد تسمية “دولة فلسطين” رسميا (فيديو)

التصويت جاء على القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن فلسطين

صوّتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، لمصلحة مشروع قرار لاعتماد تسمية “دولة فلسطين” بصورة رسمية لديها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن التصويت جاء على القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن فلسطين لاعتماد تسمية “دولة فلسطين” بصورة رسمية في الوكالة، وذلك في جلسة ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا.

وبناء على التصويت سيتم منح فلسطين المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وفقًا للوكالة.

وصوّتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة 5 دول فقط.

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا.

وشكر صلاح عبد الشافي سفير دولة فلسطين لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة “الدول التي صوّتت لصالح القرار”، مطالبًا الدول التي صوّتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت، “بمراجعة مواقفها واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

من جانبه، قال محمد الملا سفير مصر لدى النمسا مندوبها الدائم لدى الوكالة إن “اعتماد هذا القرار التاريخي وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية”.

وأشار الملا إلى أن القرار “سيساهم في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خيارًا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني”.

ويجتمع ممثلون من 177 دولة عضوًا في الوكالة بين 25 ـ 29 سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة بمقر الوكالة الرئيس في فيينا.