أوكرانيا تعلن اختراق الخط الدفاعي الأول لروسيا في الجنوب وموسكو تعلن تجنيد 280 ألفا

أحرز الجيش الأوكراني تقدمًا كبيرًا بعد اختراق خطوط روسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما صرّح به الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم المضاد في الجبهة الجنوبية في مقابلة صحيفة “ذي غارديان”، مشيرًا إلى أنه يتوقع تقدمًا أسرع في منطقة زابوريجيا.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرًا استراتيجيًا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب.

وقال تارنافسكي -الذي حررت القوات الأوكرانية تحت قيادته مدينة خيرسون الجنوبية العام الماضي- “أصبحنا الآن بين الخط الدفاعي الأول والثاني، وأضاف في خضمّ الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات العدو التي توفر غطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني”.

وأوضح تارنافسكي أن قوات موسكو “وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني”.

