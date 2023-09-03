إسرائيل تعتزم ترحيل لاجئين إريتريين بعد مظاهرات غاضبة في تل أبيب

أصيب أكثر من 170 شخصًا بينهم نحو 49 من الشرطة خلال احتجاجات لطلبة اللجوء الإريتريين في تل أبيب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعتزم النظر في ترحيل “لاجئين غير شرعيين” من إريتريا إثر اشتباكات دامية في تل أبيب أمس السبت.

وذكر بيان عن مكتب نتنياهو أنه قرر تشكيل “لجنة وزارية خاصة” للنظر في اتخاذ إجراءات ضد “متسللين غير شرعيين” شاركوا في “أعمال شغب عنيفة” في تل أبيب.

وأضاف البيان أن اللجنة ستجتمع، غدا الاثنين، لبحث “إمكانية ترحيل المتسللين”.

وأصيب أكثر من 170 شخصا، بينهم 49 شرطيا، إثر اشتباكات دامية إثر فض الشرطة لمظاهرات لطالبي اللجوء من إريتريا المحتجين على ما يقولون إنه “دعم إسرائيل للنظام الديكتاتوري الحاكم” في إريتريا.

فوضى وخراب في تل أبيب بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمئات من طالبي اللجوء الإرتريين #الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/QyTP3SjOp3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 2, 2023

وذكرت تقارير إخبارية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار مباشرة على المحتجين واعتقلت عشرات منهم، بينما جرى تحطيم نوافذ سيارات ومنشآت تجارية.

واندلعت المواجهات قبل ظهر أمس السبت، أثناء مظاهرة نظمها طالبو اللجوء احتجاجا على اعتزام سفارة إريتريا إطلاق مهرجان في تل أبيب بمناسبة “استقلال إريتريا عن إثيوبيا”، إذ اتهموا إسرائيل بدعم من وصفوه “بالطاغية الذي يحكم بلادهم”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي يونيو/حزيران الماضي بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصا أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، وقد استقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.