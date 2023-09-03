اعتصام أمام القاعدة الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل سفير فرنسا وقواتها من البلاد (فيديو)

قرر المجلسي العسكري في النيجر إلغاء الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي وأمر قوات الشرطة بطرده من البلاد، وسط إصرار فرنسا على بقاء سفيرها وعدم مغادرته تحت أي ظرف.

تواصلت الاحتجاجات في نيامي عاصمة النيجر للمطالبة برحيل السفير الفرنسي والقوات الفرنسية من البلاد.

ونظم متظاهرون اعتصامًا أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، للضغط على السلطات الفرنسية من أجل تنفيذ مطالبهم.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة “لوموند” إن السفير “ممثّلنا لدى سلطات النيجر الشرعية”، مضيفة أنه “ليس علينا أن ننصاع لتعليمات وزير لا يتمتّع بأيّ شرعية”.

ونقلت “لوموند” عن وزيرة الخارجية الفرنسية أن “حكومة الرئيس محمد بازوم هي السلطة الوحيدة التي نعترف بها في النيجر والمجتمع الدولي يشاركنا ذلك”.

وأكدت الوزيرة دعم بلادها “مساعي دول إيكواس الرامية إلى إعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وفي نهاية أغسطس/آب المنصرم، أمهل المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في البلاد، السفير الفرنسي سيلفان ايتيه 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، وهو ما رفضته باريس مؤكدة أن لا سلطة للحكم الجديد للمطالبة بأمر مماثل.

ويطالب المجلس العسكري في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، كما اتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيًا للإرادة الفرنسية.

وأعلن ضباط في جيش النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي، عزل الرئيس محمد بازوم، وتعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.