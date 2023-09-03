الواثق البرير: عرضنا على المسؤولين في قطر خطة “الحرية والتغيير” لإيقاف الحرب في السودان (فيديو)

قال الواثق البرير الناطق باسم ‏المجلس المركزي لقوى ‏الحرية والتغيير، إنهم عرضوا على رئيس الوزراء القطري رؤيتهم لإيقاف الحرب واستعادة الحوار في السودان.

وأوضح في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، أن دولة قطر أكدت موقفها الثابت بدعم الشعب السوداني والعمل على توصيل المساعدات.

وعبر البرير الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الأمة القومي، عن تفاؤله بقرب الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، على حد قوله.

وأوضح أن تحالف الحرية والتغيير لا يريد العودة إلى السلطة والأولوية لوقف الحرب فورا، مشيرا إلى أنهم لا يدعون بتمثيل الشعب السوداني، وقال “نحن جزء من الشعب، نحمل رؤية سياسية وتجارب نتحرك بموجبها”.





“صنيعة النظام السابق”

وشن البرير هجوما على قوات الدعم السريع وقال إنها “صنيعة النظام السابق”، مشددا على أهمية الوصول لجيش قومي واحد السودان.

وقال إن “طرفا ثالثا ينتمي للإسلاميين والنظام البائد بدأ الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”، وفقا لقوله.

واعتبر أن قوات الدعم السريع “ارتكبت انتهاكات” خلال الحرب الدائرة في السودان منها الاستيلاء على منزله الخاص في الخرطوم.

وأشار إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصر على تنفيذ قوات الدعم السريع التزاماتها في محادثات جدة.

وقال تواصلت مع الفريق البرهان وهو حريص على إنهاء الحرب وفقا لرؤيته وشروطه.

ورد على تصريحات لمسؤولين سودانيين في وقت سابق أفادوا بمقتل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقال إن مصادره تؤكد أنه على قيد الحياة.





وكان البرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة السوداني رحب السبت، “بأي دعم خارجي لتطوير البلاد وإعادة الإعمار دون إملاءات”، معلنا “فتح المعابر الحدودية مع إريتريا”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.