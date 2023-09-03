ردا على قرار المتطرف بن غفير.. الأسرى في سجون الاحتلال يعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام

أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من 14 سبتمبر/أيلول الجاري، ردًا على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، بينها تقليص زيارات ذويهم.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل الأسرى في السجون الإسرائيلية) إنه “بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لا بد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان”.

وذكرت اللجنة “حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها، ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلًا ولا التزامًا بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوض أو تنازل عنها”.

وأشارت إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافًا بهذا الحق ولا تسليمًا بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.

والجمعة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.

رفض حقوقي وشعبي

من جهته، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها والمؤسسات كافة والتشكيلات الدولية، التحرك الفوري لوقف “مراهقة التطرف والإجرام بحق أسرانا وأسيراتنا، والتي يقودها ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير”.

وتساءل فارس “ماذا ينتظر المجتمع الدولي للجم هذا المجنون، والذي بات يواصل الليل بالنهار للنيل من أسرانا وأسيراتنا؟ ويعمل على مدار الساعة لفرض أمر واقع جديد داخل السجون والمعتقلات، بهدف تحويل حياة مناضلينا وماجداتنا إلى جحيم حقيقي”.

كما أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قرار بن غفير، مؤكدة أن إجراءات بن غفير تعد مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة أحكام المادة (116) التي تنص على أنه: “يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر”، كما أنه يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.

غضب على مواقع التواصل

وعلى منصات التواصل، عبّر ناشطون عن دعمهم ومساندتهم للأسرى ضد الإجراءات والقرارات التعسفية بحقهم، مشددين على ضرورة العمل بالسبل كافة لمنع تنفيذ هذه القرارات.

ونشر المحلل السياسي ياسر الزعاترة منشورًا قال فيه: “أسرانا البواسل يعلنون الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من الخميس 14/9؛ احتجاجا على إجراءات الحقير بن غفير بحقهم. جدل قضيتهم يشغل جدلا في حكومة الغزاة؛ ليس رأفة بهم، بل إدراكا منها لتبعات التصعيد. يبقى أن الوفاء للأسرى إنما يكون بالوفاء لمسار المقاومة الذي بسببه اعتقلوا”.

أسرانا البواسل يعلنون الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من الخميس 14/9؛ احتجاجا على إجراءات الحقير "بن غفير" بحقهم.

جدل قضيتهم يشغل جدلا في حكومة الغزاة؛ ليس رأفة بهم، بل إدراكا منها لتبعات التصعيد.

يبقى أن الوفاء للأسرى إنما يكون بالوفاء لمسار المقاومة الذي بسببه اعتقلوا. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 3, 2023

وكتب الإعلامي والباحث وسام البردويل: “تبادل الأدوار بين نتنياهو وبن غفير بين الرافض (شكليا) والمؤيد (فعليا) باتت لعبة مكشوفة وأهدافها واضحة وآخرها التضييق على الأسرى، لكن ما يمس الأسرى هو بمثابة الصاعق الذي يأذن بالانفجار الكبير والعقاب الأليم الذي ينتظر الاحتلال، فالمقاومة بخير ويدها على الزناد”.

تبادل الأدوار بين نتنياهو و #بن_غفير بين الرافض( شكليا) والمؤيد ( فعليا)باتت لعبة مكشوفة وأهدافها واضحة وآخرها التضييق على #الأسرى،، لكن ما يمس الأسرى هو بمثابة الصاعق الذي يأذن بالانفجار الكبير والعقاب الأليم الذي ينتظر الاحتلال، فالمقاومة بخير ويدها على الزناد.#غزة #القدس — وسام البردويل (@WAlbrdwyl) September 3, 2023

وعلّق الباحث جبريل عودة: “في عدوانه على الأسرى، الإرهابي بن غفير يكشف الوجه القبيح للكيان الإحتلال الذي يتصادم مع كل القوانين الدولية وكافة القسم والأعراف الإنسانية”.

في عدوانه على الأسرى ، الارهابي بن غفير يكشف الوجه القبيح للكيان الإحتلال الذي يتصادم مع كل القوانين الدولية وكافة القسم والأعراف الإنسانية .#الأسرى_خط_أحمر#فلسطين — المستشار : جبريل عوده (@Jibrilodah) September 2, 2023

ونشر القيادي في حماس موسى أبو مرزوق: “كرامة أسرانا من أهم أولوياتنا، وتحريرهم قضيتنا الأولى، والاستفراد بهم لن يمر. سنتصدى للإجراءات المحتمله للإرهابي بن غفير وحكومته الفاشية والتي تستهدفهم. السياسة الصهيونية الجديدة هي انتهاك للقانون الدولي، ولحقوق الأسرى وذويهم”.

كرامة أسرانا من أهم أولوياتنا، وتحريرهم قضيتنا الأولى، والاستفراد بهم لن يمر.

سنتصدى للإجراءات المحتمله للإرهابي بن غفير وحكومته الفاشية والتي تستهدفهم.

السياسة الصهيونية الجديدة هي انتهاك للقانون الدولي، ولحقوق الأسرى وذويهم. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) September 1, 2023

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلًا، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.