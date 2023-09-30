إضراب في رام الله والبيرة حدادًا على روح الشهيد محمد رمانة

عمّ الإضراب محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، حدادًا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى، مساء أمس، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة.

وكانت فرع حركة “فتح” بإقليم رام الله والبيرة، قد دعا في بيان إلى الإضراب الشامل والنفير العام، عقب ارتقاء الشهيد رمانة.

واستشهد رمانة متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان بشأن الواقعة، قيام شبان فلسطينيين بإلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري قرب المستوطنة، وأضاف “رصدتهم قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم وتمكنت من تحييد مخربين اثنين ليتم نقلهما لتلقي العلاج الطبي، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

من ناحيتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها “تزّف شهيدها المجاهد محمد رمانة الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة”.

جانب من الإضراب الشامل في شوارع رام الله والبيرة حدادا على روح الشاب محمد رمانة#الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/gmVbbvYYsS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 30, 2023

تغطية صحفية: إضراب شامل في رام الله والبيرة، بعد ارتقاء الشاب محمد رمانة ليلة أمس. pic.twitter.com/wzJO6s3Fmn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 30, 2023