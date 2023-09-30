السيسي: المصريون لديهم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول تعليق له على الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن المصريين لديهم فرصة للتغيير، لكنه لم يعلن ترشّحه رسميًّا.

وأضاف السيسي خلال كلمة له في مؤتمر “حكاية وطن” اليوم السبت، بعد استعراض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ما قال إنه إنجازات الدولة منذ 2014 حتى اليوم، “هذا ما فعلناه، ولديكم فرصة للتغيير في الانتخابات (الرئاسية) القادمة، الأمر كله لله”.

وأشار إلى العديد من التحديات التي واجهت الدولة أثناء تلك الفترة، وقال “كل ذلك كان يتم فعله، ونحن لم نكن نحارب الإرهاب فقط، بل كانت هناك أبواق كذب وافتراء وشائعات تقدح في كل مسار نقوم به، وكان يتم الإساءة لنا وللمسؤولين، كل كلمة كذب لها أجر، كل إساءة لها أجر، إذا كنا نؤمن بالله فهنالك يوم سنحاسب أمام الله”.

وتابع “كل الإفك والمكر الذي مورس على مصر خلال العشر سنوات الماضية على الأقل، كان امتدادا لبناء حالة من عدم الثقة للشخصية المصرية، وهم (دون أن يوضح من المقصود بهم) يعتقدون أنهم من خلال هذا يمكنهم بناء أمة، الأمة لا تبنى إلا من خلال الإصلاح والبناء فقط، لا الخراب والإساءة”.





وفي تصريحه الخاص بالانتخابات، استشهد السيسي بالآية الكريمة من سورة آل عمران {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير}.

وعن الشكوى من غلاء الأسعار، قال السيسي “لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، أوعوا يا مصريين تقولوا نأكل أفضل، لو ثمن التقدم والازدهار للأمة ألا تأكل ولا تشرب كما يفعل الناس، لن نأكل ونشرب”، مضيفًا “أوعى يكون حلمكم لقمة”.

تحديات كفيلة بإنهاء دِوَل

وحول المؤتمر، قال “سنحكي حكاية بلدنا، كان يوجد حوار وطني أطلقناه من العام الماضي، وقلنا نتكلم ونسمع بعضنا، اليوم سنحكي حكاية مصر من 2011 وحتى اليوم، لأنه من المهم أن تسمعوا من منظور الدولة، يعني إيه دولة كانت تواجه تحديات كبيرة، تحديات كانت كفيلة بإنهاء دول لم تعد لحالها حتى الآن”.

وتحدث السيسي عن مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه عام 2015، وقال إنه آنذاك لم يكن ينظر إلى الالتزامات المالية التي ستترتب على المشروع، بل كان ينظر بشكل أهم إلى العائد المعنوي الذي سيعود على المصريين.

ويسيطر على الساحة المصرية حاليًّا مشهد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.