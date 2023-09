بعثة إنسانية من الأمم المتحدة إلى كاراباخ للمرة الأولى منذ 30 عاما

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية سترسل خلال أيام بعثة إلى ناغورني كاراباخ بهدف تقييم الحاجات الإنسانية، موضحا أن المنظمة لم تتمكن من دخول هذه المنطقة “منذ نحو 30 عاما”.

وأضاف أن “حكومة أذربيجان والأمم المتحدة اتفقتا على إرسال بعثة إلى المنطقة. البعثة ستصل نهاية هذا الأسبوع”.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “لم نتمكن من دخول هذه المنطقة منذ نحو 30 عاما” بسبب “الوضع الجيوسياسي المعقد؛ لذا من الأهمية بمكان أن نتمكن من الدخول”.

واوضح دوجاريك أن البعثة المؤلفة من 10 أشخاص، ويقودها مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) “ستسعى إلى تقييم الوضع الميداني وتحديد الحاجات الإنسانية، سواء بالنسبة إلى من بقوا فيها أو من ينزحون” منها.

وتابع “ينبغي التذكير بضرورة أن يحترم الجميع القانون الدولي، وخصوصا ما يتصل بالحقوق الإنسانية”. لكنه أشار إلى أن أي ممثل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لن يشارك في هذه “البعثة الأولية” التي تنحصر مهمتها في القضايا “الإنسانية والحماية”.

وفي وقت سابق الجمعة، طالب الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة أممية إلى كاراباخ “في الأيام المقبلة”، وذلك على وقع “النزوح الكثيف” للأرمن الفارين من هذه المنطقة إثر عملية أذربيجان العسكرية.

من جهة أخرى، أوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة الأرمينية لمواجهة تدفق اللاجئين عبر الحدود.

