عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديلات القضاء للأسبوع الـ39 (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف في مناطق متفرقة من إسرائيل، السبت، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الـ39 وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن آلاف الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة المركزية التي انطلقت من شارع ديزنغوف باتجاه شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، حيث تجمّع عشرات الآلاف للاحتجاج ضد خطة التعديلات القضائية.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددًا من الطرق الرئيسية في تل أبيب بينها مفترق أيالون عقب انطلاق المظاهرة، وفق الهيئة.

وبحسب هيئة البث، فإن المظاهرات مستمرة من 39 أسبوعًا.

ومن بين المناطق التي شهدت مظاهرات أخرى في إسرائيل، مدن هرتسيليا ورحوبوت وكفار سابا (وسط) وحيفا ومفترق كركور (شمال)، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” (خاصة).

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوَّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية”، ليصبح قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشروعات قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.