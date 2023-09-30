مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة مدة 45 يوما لتجنب الإغلاق (فيديو)

تبنى مجلس النواب الأمريكي، السبت، إجراءً لتمويل طارئ يُشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية، قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.

وأحيل النص الذي أيده 335 نائبًا وعارضه 91 إلى مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، في وقت سابق، محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديمقراطيون.

ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد تمويل الحكومة مدة 45 يومًا، إذا أقره مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

ويُمثل التصويت تحولًا كبيرًا في الوضع عما كان عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرًا لا مفر منه.

ويُعَد الوقت المتاح قصيرًا لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، الذي يمكن أن يبدأ في الساعة 12:01 صباحًا، الأحد.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي “سنعمل على مواصلة عمل الحكومة، لكن علينا أيضًا العمل من أجل تأمين حدودنا”.

وتلقي أزمة الحكومة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح أوكرانيا وتمويلها في مواجهة الهجوم الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.