وثيقة: دول غربية تعتزم مطالبة هيئة أممية بالتحقيق في فظائع محتملة بالسودان

لم تُقدم المسودة رسميًا بعد إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته

أظهرت وثيقة، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه بحدوثها في السودان.

وتصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل/نيسان.

مئات القتلى في دارفور

ومن بين المناطق الأكثر تضررًا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.

وتنفي قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات لحقوق الإنسان وشهود لها بالضلوع في هجمات ضد المدنيين، وتقول في الوقت نفسه إن أي جندي من مقاتليها يثبت تورّطه سيقدم للمثول أمام العدالة.

مهمّة تقصي حقائق

ونددت الوثيقة -التي اطلعت عليها رويترز- بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمّة تقصي حقائق من 3 أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.

وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات، ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضوًا، وقال دبلوماسيون إن المسوّدة وزّعت على الدول الأعضاء اليوم الجمعة.

ولم تُقدم المسودة رسميًا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا، ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.