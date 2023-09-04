فاجأت مراسلة الجزيرة مباشر رقية تشيليك، أحد أبطال مسلسل “قيامة أرطغرل”، بسؤاله عن صحفي الجزيرة مباشر المحتجزين لدى السلطات المصرية، ففاجأها بعلمه بأمر اعتقالهما.

وخلال لقاء لرقية مع الفنان التركي جلال الدين آل، صاحب دور عبد الرحمن غادي في مسلسل “قيامة أرطغرل”، أظهرت صورة لبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ على هاتفها المحمول، وسألته هل تعرفهما؟

فكان رده مفاجئًا بأنه يعرف قضيتهما، وتساءل مستنكرًا “هل هؤلاء الأشخاص اعتقلتهم مصر؟!”، وهو ما أكدته المراسلة، موضحة بعض التفاصيل عن اعتقالهما، وقالت إنهما كانا في زيارة لأهلهما في مصر واعتُقلا هناك.

وقال جلال الدين “أتذكر ملامحهما رأيتهما على وسائل التواصل الاجتماعي”، وتساءل “منذ متى اعتقلا؟”، فأجابته رقية بأن بهاء معتقل منذ 3 سنوات ونصف، وهو ما تعجب منه الممثل التركي، وسأل عن القضية التي يحاكم بها، معبرًا عن أسفه وتعاطفه معهما.

وأضاف “إذا تم اعتقالهما فقط لأنهما يعملان بالأخبار (صحفيان) فهذا أمر محزن للغاية، هنالك حرية الصحافة في كل الدول وفي كل مكان”، وتمنى أن يتم الإفراج عنهما، قائلًا “إن شاء الله يلتقيان مع عائلاتهما قريبًا”.

مراسلة الجزيرة مباشر تفاجئ أحد أبطال مسلسل "قيامة أرطغرل" الفنان جلال الدين آل صاحب دور عبد الرحمن غازي وتسأله عن صحفيي #الجزيرة_مباشر بهاء وربيع المحتجزيْن لدى السلطات المصرية.. فبماذا رد؟#الصحافة_ليست_جريمة #ربيع_الشيخ #بهاء_الدين_إبراهيم pic.twitter.com/pR8PDiIwAU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2023

وأكمل الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس/آب 2021 بمطار القاهرة أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

كما أكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر المعتقل منذ 22 فبراير/شباط 2020، خلال الشهر المنصرم 3 سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية؛ مما يشكل مساسًا بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين اللذين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة؛ مما يشكل تهديدًا لسلامتهما ويعرّض حياتهما للخطر.