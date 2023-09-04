السويد.. اشتباكات وأعمال شغب عنيفة في مالمو احتجاجا على حرق المصحف (فيديو)

أفادت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، بوقوع “أعمال شغب عنيفة” في مدينة مالمو بدأت أمس الأحد، واستمرت طوال الليل احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن الكريم مجددًا، موضحة أنها اعتقلت 3 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية “اندلعت اشتباكات في حي للمهاجرين في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، بعد أن أشعل متظاهر مناهض للمسلمين النار في القرآن الكريم”.

ونقلت الوكالة عن شرطة المدينة قولها إنها تعرضت للرشق بالحجارة وأُضرمت النيران بعشرات السيارات، بينها مرآب تحت الأرض.

وأشعل شبان غاضبون النار بالإطارات، وشوهد بعضهم يلقون الدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية والحواجز، في حي روزنغارد في مالمو، فيما رُفعت لافتات تدين حرق القرآن.

وبدأت الاشتباكات الأحد، بعد أن كرر اللاجئ العراقي سلوان موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم، إحراق نسخة من القرآن تحت حماية الشرطة، فيما حاول حشد غاضب منعه حيث ألقى نحو 100 متظاهر الحجارة والزجاجات على الشرطة وموميكا.

واعتقلت شرطة مدينة مالمو 15 شخصًا كانوا يحاولون منع موميكا من حرق المصحف في نشاط نظمه في منطقة فارنهيمستورجيت وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة.

وأدانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وأشارت الى أنها ستدرس الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص المقدسة في ظروف معينة.

تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الدنمارك التي شهدت أيضا تحركات لحرق المصحف، عزمها على سنّ قانون يحظر ذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة بسبب تدنيسه.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية إثر ردود الفعل الغاضبة، وأكدت ستوكهولم نيتها تشديد الرقابة على حدودها بعد هذه التوترات.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.