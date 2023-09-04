بوتين مستعد لإحياء اتفاق تصدير الحبوب شريطة تلبية مطالب روسيا.. وأردوغان: سنعالج ما يشوبه (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد إحياء اتفاقية ممر الحبوب وستفعّل ذلك شريطة السماح بتصدير منتجاتها الزراعية عبر البحر الأسود من دون عوائق.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب لقائهما في مدينة سوتشي الروسية أن روسيا تعرضت لخداع شركائها الغربيين، مؤكداً استعدادهم لبذل الجهود لمواصلة اتفاقية ممر الحبوب في حال الوفاء بالوعود في غضون أيام.

بدوره، أكد أردوغان ضرورة مواصلة العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود ومعالجة ما يشوبها من نواقص.

وأشار إلى أن المقترحات البديلة المطروحة لمبادرة الحبوب لم تقدم نموذجًا مستدامًا وآمنًا، مبينًا أن تركيا أعدت مع الأمم المتحدة حزمة مقترحات جديدة من شأنها إحراز تقدم كبير فيما يخص مبادرة الحبوب. وأعرب عن قناعته بإمكانية الحصول على نتائج منها.

وأكد ضرورة قيام أوكرانيا بتخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا بشأن المبادرة.





وذكر أن تركيا استضافت مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وأنها مستعدة مجددًا للقيام بما يقع على عاتقها.

وأضاف “بوتين قال إنهم قاموا بالإجراءات اللوجستية من أجل إرسال مليون طن من الحبوب للبلدان الفقيرة، وتركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها في هذا الصدد”.

وأعرب عن أمله في أن تقف تركيا وروسيا وقطر إلى جانب الدول الإفريقية عبر اتخاذ خطوات لإرسال الحبوب إليها على شكل دقيق.

وأكد أن تركيا عازمة على مواصلة مساعيها من أجل إحلال السلام الدائم والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، انتهى لقاء أردوغان مع بوتين، واستغرق اللقاء قرابة 3 ساعات، بينها ساعة ونصف اجتماع ثنائي، وساعة ونصف اجتماع على مستوى الوفود.

وحضر اجتماع الوفود عن الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر.