“خطة بديلة”.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية

كشف تقرير إدارة الهجرة والتجنيس البرتغالية أن حوالي 21 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال عام 2022.

وقالت صحيفة “تايمز” الإسرائيلية إنه للعام الثاني على التوالي يُعدّ الإسرائيليون الفئة الأكبر من بين الجنسيات جميعها التي تسعى للحصول على الجنسية البرتغالية.

وقال أحد المتقدمين للحصول على الجنسية البرتغالية إنه “من الجيد أن تكون لدينا خطة بديلة في حال تحوّل الوضع في إسرائيل نحو الأسوأ”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه بالرغم من الرغبات المتزايدة على الجنسية البرتغالية، إلا أن الإسرائيليين الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية لم ينتقلوا إلى البرتغال حتى الآن.

وأقرت البرتغال عام 2015 قانونًا يمنح الجنسية لأحفاد اليهود الشرقيين (السفارديم)، الذين طُردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية خلال حقبة محاكم التفتيش في العصور الوسطى.

وفي عام 2022، أصدرت البرتغال أكثر من 10 آلاف جنسية لليهود بموجب قانون العودة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الجنسية البرتغالية تحظى بجاذبية واسعة النطاق وسط الإسرائيليين بسبب ميزات التنقل وانخفاض الضرائب وتكلفة المعيشة الأقل من إسرائيل، وأكدت وجود الدوافع السياسية على رأس قائمة الأسباب في السعي للحصول على هذه الجنسية.

وأوضحت أن الإسرائيليين يشعرون بالقلق من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، ودفعها لتقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية واستقلالها.