زيلينسكي يعين وزيرا جديدا للدفاع في أوكرانيا

يرأس رستم عميروف صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، وهو من تتار القرم.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، تعيين رستم عميروف وزيرًا جديدًا للدفاع خلفًا لأوليكسي ريزنيكوف.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية المسائية “أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يومًا في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج الى نهج جديد، وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع”.

وتأتي الخطوة فيما تدخل الحرب مع روسيا شهرها التاسع عشر، وفي وقت تشن فيه كييف هجومًا مضادًا، كما تأتي في ظل الحملة التي تشنها أوكرانيا ضد الفساد بناء على طلب الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لتغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقاد ريزنيكوف، الذي تم تعيينه قبل 3 أشهر من الحرب، مفاوضات كييف مع حلفائها لتسليح قواتها بمعدات عسكرية حديثة.

ورشّح زيلينسكي رستم عميروف، الذي يرأس صندوق أملاك الدولة منذ العام الماضي، لخلافة ريزنيكوف.

وتوقّع الرئيس الأوكراني أن يدعم البرلمان ترشيح عميروف، وهو من تتار القرم.

واضطر نائب ريزنيكوف للاستقالة في يناير/كانون الثاني بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.