وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح المقر الدائم لسفارة بلاده في البحرين (فيديو)

وقع وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل مذكرة تفاهم وبيانين مشتركين للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالثقافة والشباب والتدريب في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم.

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، المقر الدائم لسفارة بلاده في العاصمة البحرينية المنامة.

وأكّد كوهين، خلال حفل الافتتاح، سعي إسرائيل لزيادة روابطها مع البحرين، خصوصا عبر تعزيز قطاعي التجارة والاستثمار.

وقال إنه تم الاتفاق مع الجانب البحريني “على ضرورة العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار”.

من جهته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني “بينما نبني مساعي دبلوماسية أعمق وننخرط في التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فإن افتتاح هذه السفارة الجديدة يؤدي دورا محوريا في تعاوننا”، في إشارة إلى المقر الجديد الأكبر مساحة مقارنة بالمقر السابق.





وفي وقت لاحق، وقع وزيرا الخارجية مذكرات تفاهم وبيانات مشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الزياني وكوهين وقعا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة، بهدف “تطوير التعاون الثقافي بين البلدين وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة”.

ووقع الوزيران بيانين مشتركين، يتعلق الأول بإنشاء برنامج تدريبي “في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، بينما يتعلق البيان الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب والذي يهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين”، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية البحريني وقع مع رون كلاين، نائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في إسرائيل، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين، بهدف “توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار”.

ووصل كوهين إلى البحرين، أمس الأحد، برفقة وفد يضم شخصيات سياسية واقتصادية إسرائيلية بارزة.

واستقبل ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في وقت سابق الاثنين، وزير الخارجية الإسرائيلي وبحث الجانبان “التحديات الإقليمية والدولية” و”العمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف”.

وأكد ولي العهد البحريني موقف بلاده “الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة”.

نائب جلالة الملك ولي العهد: تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميعhttps://t.co/GCTyOH2DiA pic.twitter.com/RPpH2XzCFt — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 4, 2023

وزار الوزير الإسرائيلي مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وذلك بعد نحو عامين من انضمام إسرائيل إلى القوات المنخرطة في مهام القيادة الأمريكية الوسطى.

وأبرمت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما عام 2020، إلى جانب الإمارات والمغرب.