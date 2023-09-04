وزير النقل المصري يدافع عن مشاريع الطرق بتشبيه مصر بألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

دافع وزير النقل المصري كامل الوزير عن مشروعات الطرق التي تنفذها الحكومة المصرية وتكبد الموزانة العامة للدولة مبالغ طائلة، قائلا إن شبكة الطرق هي التي ساهمت في نهوض ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وأثارت تصريحات الوزير جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهه مصر حاليًّا بألمانيا بعد الحرب العالمية.

وفي حوار تلفزيوني على قناة “صدى البلد” المحلية، بداية الشهر الجاري، ردّ وزير النقل على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المصرية بشأن التوسع في إقامة الطرق والكباري على حساب حل المشاكل الاقتصادية ومواجهة هبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال الوزير إن بعض المناطق في مصر “لم يكن فيها طرق يتحرك عليها الناس، ولا طرق آمنة يأمن الناس المرور عليها”.

وأضاف “كيف نبني دولة؟ دولة فتيّة تريد أن تنهض، جميع العالم فعل ذلك -البنية الأساسية- ألمانيا بعد الحرب العالمية، والولايات المتحدة عندما تأسست، كلها بدأت بالبنية الأساسية التي من بينها الطرق والكباري والكهرباء والاتصالات، لذلك يجب أن تبدأ بالطرق والكباري”.

تصريحات كامل الوزير أثارت تباينًا في الآراء المتفاعلة معها، وعلق أحدهم قائلًا “عايز أقول إنه المشاريع دي (الطرق السريعة) كانت جزءا من بروباغاندا هتلر لإيهام الشعب بتقدم الدولة”.

وكتب هشام عامر “قصده على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولى مش الثانية، وشبكة الطرق اللي عملها هتلر لنفس الأسباب ووَلع العقليات دي بفكرة المشاريع العملاقة التي لا تفعل شيئًا غير أنها تستنزف الموارد أكثر مما تفيد فعليًّا”.

واتفق ناصر مع تصريحات الوزير، فكتب “البنى التحتية أساس للنهضة والتنمية والتقدم، وأساس البنى التحتية طرق وكباري”.

في حين سخر آدم من التصريحات، وتساءل “متأكد يا كامل؟ واحنا ليه لم ننهض؟ أكيد الكباري فاسدة”.

عايز اقول بس انه المشاريع دي "الطرق السريعة" كانت جزء من بروباجندا هتلر لإيهام الشعب بتقدم الدولة بالتالي احقيته بأصواتهم بعد ماكسب الانتخابات ع طول مع ان اغلبها كانت منغير قيمة حقيقية لأن 90% من الشعب اساسا مكانش عنده راديو ف البيت ناهيك عن انه يقدر يشتري عربية يسوقها ع الطرق دي https://t.co/kmb52yQSdq — Three (@kingofkairo) September 4, 2023

قصده على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولى مش التانية وشبكة الطرق اللي عملها هتلر لنفس الأسباب وولع العقليات دي بفكرة ال mega projects اللي مابتعملش حاجة غير انها تستنزف الموارد أكتر ما بتفيد فعليًا. دا ال role model بتاعنا😂 https://t.co/hTsRaXeXyC — Hisham Amer 𓋹 (@Hisham_3amer) September 3, 2023

ايوه يا سيد عمار؛

البنى التحتيه اساس للنهضة والتنميه والتقدم واساس البنى التحتية طرق وكبارى بجانب توفير الطاقه وشبكة صرف صحى

ليك رأى تانى قدمه بدلا من الاستهزاء من حقائق https://t.co/V8J2FEOFrN — ناصر ابن مصر (@AboWafa63) September 2, 2023