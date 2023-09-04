سياسة|مصر

وزير النقل المصري يدافع عن مشاريع الطرق بتشبيه مصر بألمانيا بعد الحرب العالمية (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
4/9/2023

دافع وزير النقل المصري كامل الوزير عن مشروعات الطرق التي تنفذها الحكومة المصرية وتكبد الموزانة العامة للدولة مبالغ طائلة، قائلا إن شبكة الطرق هي التي ساهمت في نهوض ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وأثارت تصريحات الوزير جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تشبيهه مصر حاليًّا بألمانيا بعد الحرب العالمية.

وفي حوار تلفزيوني على قناة “صدى البلد” المحلية، بداية الشهر الجاري، ردّ وزير النقل على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة المصرية بشأن التوسع في إقامة الطرق والكباري على حساب حل المشاكل الاقتصادية ومواجهة هبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وقال الوزير إن بعض المناطق في مصر “لم يكن فيها طرق يتحرك عليها الناس، ولا طرق آمنة يأمن الناس المرور عليها”.

وأضاف “كيف نبني دولة؟ دولة فتيّة تريد أن تنهض، جميع العالم فعل ذلك -البنية الأساسية- ألمانيا بعد الحرب العالمية، والولايات المتحدة عندما تأسست، كلها بدأت بالبنية الأساسية التي من بينها الطرق والكباري والكهرباء والاتصالات، لذلك يجب أن تبدأ بالطرق والكباري”.

تصريحات كامل الوزير أثارت تباينًا في الآراء المتفاعلة معها، وعلق أحدهم قائلًا “عايز أقول إنه المشاريع دي (الطرق السريعة) كانت جزءا من بروباغاندا هتلر لإيهام الشعب بتقدم الدولة”.

وكتب هشام عامر “قصده على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الأولى مش الثانية، وشبكة الطرق اللي عملها هتلر لنفس الأسباب ووَلع العقليات دي بفكرة المشاريع العملاقة التي لا تفعل شيئًا غير أنها تستنزف الموارد أكثر مما تفيد فعليًّا”.

واتفق ناصر مع تصريحات الوزير، فكتب “البنى التحتية أساس للنهضة والتنمية والتقدم، وأساس البنى التحتية طرق وكباري”.

في حين سخر آدم من التصريحات، وتساءل “متأكد يا كامل؟ واحنا ليه لم ننهض؟ أكيد الكباري فاسدة”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر