أوسع عدوان منذ عقدين.. شهيد ودمار كبير أثناء اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم (فيديو)

التصدي للاقتحام أيضًا كان شديدًا حيث تمكّن المقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال

استشهد الشاب الفلسطيني عايد سميح خالد أبو حرب (21 عامًا) برصاص حيّ في الرأس أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، إنها أصابت بشكل مباشر تمركزًا لآليات قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار، ويأتي ذلك وسط مقاومة شديدة للقوات المقتحمة.

وقال صحفي للجزيرة مباشر إن العدوان الذي شنته قوات الاحتلال اليوم يعتبر الأكبر منذ 20 عامًا، من حيث حجم المعدات العسكرية والآليات وعدد الجنود المشاركين فيه.

وأكد أن التصدي للاقتحام أيضًا كان شديدًا حيث تمكّن المقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، كما اشتبكوا مع القوات المقتحمة عدة ساعات، دون أن يتمكن الاحتلال من إصابة أو اعتقال أي من المقاومين.

عدوان ودمار كبير

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت فجر اليوم، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددًا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على الأسطح.

وقالت إن جرافات الاحتلال، دمّرت الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس” وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، مشيرة إلى مواجهات عنيفة دارت مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين.

الخارجية والمغتربين// تطالب #الجنائية_الدولية تحمل مسؤولياتها لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين pic.twitter.com/46LOAmlIF1 — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 5, 2023

وأكدت نقلا عن مصادر طبية في المستشفى استشهاد الشاب عايد أبو حرب بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الرأس. وأصيب شاب آخر إصابة مباشرة بعيار ناري وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية بداية من الوصول إلى المصابين ونقلهما إلى المستشفى.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله بشكل همجي، وعاثت فسادًا وتخريبًا في محتوياته مدة ساعة كاملة، وهددت العائلة وأخضعتها للاستجواب. والنمر هو والد الأسير محمد حمارشة المعتقل منذ عام في سجون الاحتلال.

حداد شامل

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم الشهيد عايد أبو حرب، ودعت إلى حداد شامل، وأعلنت مدارس مخيمي طولكرم ونور شمس تعطيل الدوام الدراسي، إلى جانب رياض الأطفال القريبة من المخيمين، كما أُجّل دوام باقي مدارس المدينة وضواحيها ومؤسساتها الرسمية والأهلية إلى الساعة التاسعة.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن “اشتباكات بين مسلحين وقوات عسكرية إسرائيلية، دارت اليوم في طولكرم” مشيرة إلى أن “آليات الجيش تعرضت لإلقاء عبوات ناسفة وأن التيار الكهربائي انقطع في أماكن عديدة من المخيم، كما تم إغلاق جميع المداخل إليه”.

الخارجية تطالب الجنائية بتحمل مسؤولياتها

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مخيم نور شمس شرق، والذي أدى إلى استشهاد شاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وتدمير البنية التحتية للمخيم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين”.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد كبرى، جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.