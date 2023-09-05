الشاباك: اعتقال إسرائيليَّين “جندتهما حركة الجهاد” لتورطهما في تهريب أسلحة من الأردن

كشفت التحقيقات أن المشتبه بهما نقلا أسلحة وأموال إلى عناصر المقاومة الفلسطينية بمخيم “نور شمس” في طولكرم

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، اعتقال مواطنَين إسرائيليَّين شمالي الضفة الغربية، للاشتباه في تهريبهما متفجرات وأسلحة من الأردن.

وأشار بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الشاباك، إلى أنه تم القبض على سامر فريد غانم وأسامة نسيم غازي حاروف، بعد أن تم التعرف عليهما أثناء تهريبهما ذخيرة عبر الحدود الأردنية.

وأشار البيان إلى أنه في العملية المشتركة، تم اعتقال مواطنَين إسرائيليين يعيشان في منطقة طولكرم، لتورطهما في تهريب عبوات ناسفة عادية وأسلحة أخرى من الحدود الأردنية”.

وبحسب قوات الأمن الإسرائيلية، عُثر بحوزة المشتبه فيهما على أربع بنادق، وتم الكشف عن تجنيدهما من قبل نشطاء حركة “الجهاد الإسلامي” في مخيم جنين.

הותר לפרסום: שב"כ עצר שני אזרחים ישראליים שגויסו על ידי פעיל הג'יהאד האסלאמי ממחנה הפליטים ג'נין והיו מעורבים בהברחת מטעני חבלה תקניים ונשקים נוספים מגבול ירדן@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) September 5, 2023

كما كشفت التحقيقات أن المشتبه فيهما قاما بنقل أسلحة وأموال إلى عناصر المقاومة الفلسطينية في مخيم “نور شمس” للاجئين الواقع شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ويعيش في مخيم “نور شمس” 12 ألف فلسطيني من أبناء المهجّرين عام 1948 من حيفا، وبينهم وبين من بقوا في الداخل ترابط اجتماعي بحكم القرابة، وهم أيضًا ممن ذاقوا ظلم الاحتلال، وشكَّل ذلك كله احتضانًا للمقاومة وقاعدة جماهيرية عريضة، بل انخرط الأهالي مرات كثيرة في المقاومة والتصدي للاحتلال.

وتشهد المقاومة بطولكرم تطورًا نوعيًّا، ليس بالتصدي لاقتحامات الاحتلال فحسب، بل باشتباكها مع جيش الاحتلال والمستوطنين عند نقاط التماس خارج حدود المدينة.

والشاباك هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، وأحد الأقسام الثلاثة لأجهزة الأمن الإسرائيلي العام التي تضم أيضا وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، وجهاز المخابرات العسكرية (أمان).