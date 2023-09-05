المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين داخل السودان تجاوز 7 ملايين

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الاقتتال الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت، الاثنين، إنها تتوقع نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام.

وناشدت المفوضية بتوفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، فيما لم تتلق سوى ربع احتياجاتها.

“حشرات وأوراق شجر”

وأدّى الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل الآلاف بالإضافة إلى فرار مئات الآلاف إلى الدول المجاورة.

وتعدّ تشاد من أبرز الجيران الذين استقبلوا أعداداً كبيرة من النازحين السودانيين إذ بلغ عدد الفارّين إليها أكثر من 400 ألف شخص، تليها مصر (287 ألفا) وجنوب السودان (248 ألفا).

ويعيش كثر منهم في مخيّمات موقتة بدون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء.

وقالت سوزانا بورغيس من منظمة أطباء بلا حدود “في تشاد مثلاً لم يتلقّ بعضهم طعاماً منذ 5 أسابيع”.

وقالت بحزن “يُطعم الناس أطفالهم الحشرات والأعشاب وأوراق الشجر”.

وشدّدت على أن ذلك يفاقم الأزمة الصحية في حين يواجه العاملون في المجال الإنساني حالات عديدة من “الملاريا والإسهال وسوء التغذية”.

وذكّرت الأمم المتحدة بأنّ الأوبئة لا سيّما الكوليرا والحصبة، تنتشر بين اللاجئين وتقتل بعضهم.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها.