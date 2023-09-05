تونس.. اعتقال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنته تكشف تفاصيل ما حدث (فيديو)

أوقفت قوات الأمن التونسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت إذاعتا “موزاييك” و”شمس إف إم”، أن قوات الأمن التونسي أوقفت الجبالي بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة، شرقي البلاد.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن وحيدة الطرابلسي، زوجة حمادي الجبالي، أن عددًا من رجال الأمن دخلوا منزله واعتقلوه دون إيضاح أسباب ذلك.

وبدورها قالت ابنته صفاء في تصريحات للجزيرة مباشر، إن ما يقرب من 20 فردا من قوات الأمن التونسية بالزي المدني قاموا بمداهمة المنزل واعتقال والدها بالقوة دون أن يكون بحوزتهم إذن ضبط وإحضار.

وأضافت صفاء “هذه ليست أول مرة، هذه سياسة متبعة من قبل السلطات، ولا توجد أصلا قضايا ضد والدي كي يتم اعتقاله”.

وتابعت “أبي كان يتوقع أن يتم توقيفه، لأن السلطة الحالية تريد تنحيته تحسبا للاستحقاق الانتخابي القادم وإمكانية ترشحه فيه”.





وترأس الجبالي المحسوب على حركة “النهضة”، الحكومة من ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2019.

وفي 12 مايو/ أيار 2022، أوقفت وزارة الداخلية الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة”، ثم أفرجت عنهما بعد ضغوط حقوقية.

وفي يونيو/ حزيران 2022، أوقف الجبالي على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية حينها.

ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد “انقلابًا على دستور 2014 وتكريسًا لحكم فردي مطلق”، في حين يراها فريق آخر “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين 1987 و2011.