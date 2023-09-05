تونس.. طفل يسطو على بنك في مدينة القيروان

تم إطلاق سراح الطفل مع توجيه تهمة “السرقة من داخل مؤسسة مالية” له، كما تم تحويل والده إلى النيابة العمومية للتحقيق معه بتهمة “إهمال شؤون قاصر”

ألقت شرطة مدينة القيروان التونسية القبض على طفل في العاشرة من عمره بعد تورطه في سرقة بنك في المدينة.

وقالت الإدارة العامّة للأمن الوطني التّونسية في بيان على صفحتها على فيسبوك، الثلاثاء، إن رئيس فرع لأحد البنوك في المدينة أبلغ عن سرقة أربعة آلاف دينار، نحو 1300 دولار، من الفرع.

وذكرت الإدارة أنه “بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين تورط طفل من مواليد 2013، وهو معروف لدى السلطات الأمنية في المنطقة في قضايا السرقة”.

وأضافت أنه تم اعتقال الطفل، الذي اعترف خلال التحقيق معه بالسرقة، مشيرا إلى أنه أخفى جزءا من المبلغ داخل بناية مهجورة في المنطقة وجزء آخر داخل فراشه في منزله.

وأوضحت الإدارة أنه تم العثور على المبلغ المالي المسروق وتسليمه إلى رئيس فرع البنك.

وذكرت أنه تم إطلاق سراح الطفل مع توجيه تهمة “السرقة من داخل مؤسسة مالية” له، كما تم تحويل والده إلى النيابة العمومية للتحقيق معه بتهمة “إهمال شؤون قاصر”.