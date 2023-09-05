سرايا القدس تبث فيديو لتفجير عبوة ناسفة في جرافة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم نور شمس (شاهد)

قال صحفي للجزيرة مباشر إن العدوان الذي شنته قوات الاحتلال اليوم يعتبر الأكبر منذ 20 عامًا

نشرت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم بجرافتين عسكريتين، ثم داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل.

وقالت سرايا القدس إنها أصابت بشكل مباشر تمركزًا لآليات العدو بعبوة شديدة الانفجار وسط مقاومة شديدة من قبل الفلسطينيين.

واستشهد الشاب الفلسطيني عايد سميح خالد أبو حرب (21 عامًا) برصاص حيّ في الرأس أطلقته قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، صباح اليوم.

وقال صحفي للجزيرة مباشر إن العدوان الذي شنته قوات الاحتلال اليوم يعتبر الأكبر منذ 20 عامًا، من حيث حجم المعدات العسكرية والآليات وعدد الجنود المشاركين فيه.

وأكد أن التصدي للاقتحام أيضًا كان شديدًا حيث تمكّن المقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، كما اشتبكوا مع القوات المقتحمة عدة ساعات، دون أن يتمكن الاحتلال من إصابة أو اعتقال أي من المقاومين.