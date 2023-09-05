واصل أهالي محافظة السويداء، اليوم الثلاثاء، احتجاجاتهم لليوم السابع عشر على التوالي، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، استكمالًا لحراك مستمر تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وحمل المحتجون الأعلام ونادوا بسقوط نظام الأسد وبالحرية والكرامة للشعب السوري، وهتفوا “حرية للأبد” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، وذلك وسط الأهازيج وعلى أنغام الدبكة الشعبية.

احتجاجات مستمرة

وأمس الاثنين، حطّم المتظاهرون، تمثالًا للرئيس السوري السابق حافظ الأسد احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وزيادة الأسعار، وأظهرت لقطات لحظة تحطيم المتظاهرين تمثال الأسد في ساحة الكرامة، وسط هتافات تردد “سوريا إلنا وما هي لبيت الأسد”.

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار سلطات النظام في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 سنة من حرب مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد.

وتسبب ذلك في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، إضافة إلى خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، بحسب بيانات حقوقية وأممية.

وتُعَد محافظة السويداء معقلًا للأقلية الدرزية في سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وقد بقيت بشكل عام في منأى عن المعارك والاشتباكات.

وجاء رفع الدعم عن الوقود، في وقت خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها، ويعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون مواطن انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.