“عار عليك”.. ماكرون في مرمى الانتقادات بعد ربطه “العباءة” بمقتل مدرس فرنسي (فيديو)

رأى المنتقدون أن ماكرون يساوي بين الطلبة المسلمين و”الإرهابيين” واعتبروه أمرا “مقززا”

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار وزير التعليم بمنع ارتداء العباءة في المدارس، معبّرًا عن تخوفه من حدوث عمليات “قتل” جديدة.

وفي لقاء أجراه مع أحد صناع المحتوى، أمس الاثنين، قال ماكرون “إن هنالك أقلية في الجالية المسلمة تتحدى الجمهورية والعلمانية، ولا يمكننا التظاهر بأن اغتيال صامويل باتي لم يحدث”.

وأشار ماكرون إلى حادثة مقتل المدرس صامويل باتي الذي سخر من النبي صلى الله عليه وسلم أمام الطلاب في أحد الصفوف الدراسية عام 2020.

وقد أثار ذِكر ماكرون لواقعة مقتل المدرس الفرنسي، غضبًا واسعًا على منصات التواصل الفرنسية، وانتقد بعض المعلقين ربط ماكرون واقعة القتل بحرّية ارتداء الفتيات للعباءة أثناء دراستهن، كما أعاد بعضهم انتقاده لقرار منع العباءة.

وعلق النائب الفرنسي أنتوني لومنت على التصريحات قائلًا “وضع الشابات اللاتي يرتدين العباءة في نفس مستوى الإرهابيين أمر مقزّز، ما هي الرسالة التي يوجهها الرئيس لهؤلاء الشابات؟ أنهن قتلة محتملون؟ إنه أمر لا يليق برئيس. عار عليك”.

Mettre les jeunes femmes qui portent l’#abaya sur le même plan qu’un terroriste, c’est à vomir. Quel message le président envoie à ces jeunes femmes ? Qu’elles sont des meurtrières en puissance ? Vraiment c’est écœurant et indigne d’un président. Honte à vous @EmmanuelMacron. https://t.co/ZQLcrirZiL — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) September 4, 2023

وتساءلت كلير “ألهذا يقررون منعها (العباءة)؟ هل يساوي (ماكرون) بين المراهقين المسلمين والإرهابيين؟ إنه مقزز”.

C’est donc pour ça qu’on nous a supplié de faire barrage ? Pour qu’il reprenne à son compte le discours et le projet de l’extrême droite ? Pour qu’il assimile des adolescentes musulmanes, ou supposées musulmanes, à des terroristes ? À vomir. https://t.co/sphkAlsoBq — Claire Jacquin (@jacquincl) September 4, 2023

واعتبر حساب آخر أن الرئيس الفرنسي يحمّل مسؤولية مقتل صامويل لفتيات أعمارهن 16 عامًا، وأضاف “من غير الجيّد استخدام وفاة صامويل لتبرير قرارات مثل هذه”.

وكتبت الصحفية سهام الصباغ، أن فرنسا أنشأت “حرفيًّا” شرطة ملابس في العديد من المؤسسات لمراقبة ملابس الطلاب المسلمين، وتم نشر ألوية “قيم الجمهورية” وحشد ألفين من رجال الشرطة، وفقًا للصباغ، وختمت تغريدتها بعبارة “دولة الإسلاموفوبيا”.

La France a littéralement mis en place une police du vêtement dans plusieurs établissements pour contrôler les tenues des élèves musulmanes. Des brigades « Valeurs de la République » ont été déployées, 2000 personnels mobilisés & des policiers sollicités. L’islamophobie d’État. — Sihame Assbague (@s_assbague) September 4, 2023

وكتب نارت عبد الكريم، إن “الخطر الذي يهدد فرنسا العلمانية في الوقت الحالي، من وجهة نظر حكومة ماكرون، هو ارتداء العباءة في المدارس الحكومية، وليس انتشار المخدرات والدعارة والفساد أو الحرب في أوكرانيا”.