عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بإطلاق سراح الناشط المصري محمد عادل

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونز السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل وجميع معتقلي الرأي.

وأعرب كونز في تغريدة على منصة “إكس”، الثلاثاء، عن “قلقه العميق” إزاء الحكم الصادر ضد عادل بالسجن لمدة أربع سنوات، قائلا إنه تعرض للسجن بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية.

I am deeply concerned by the sentencing of Mohamed Adel in Egypt to four years in prison on spurious charges. Mohamed has been imprisoned for exercising his basic human rights—I call on the government of Egypt to release him and Egypt's other prisoners of conscience immediately. — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 5, 2023

ولم يوقع كونز، الذي يترأس اللجنة الفرعية لمخصصات الدعم الأمريكي في مجلس الشيوخ، على الرسالة التي وجهها عدد من النواب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب قبل أيام، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمطالبة بضرورة الالتزام ببند مدرج في مشروع قانون تمويل وزارة الخارجية لعام 2022 الذي ينص على تجميد 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن للقاهرة، إذا لم تحقق الأخيرة تقدما في قضايا حقوق الإنسان.

لكن السيناتور الديمقراطي طالب مراراً بشكل منفصل ولعقد كامل بتغليب سيادة القانون في مصر وحقوق الإنسان ومساءلة قوات الأمن والإفراج عن السجناء السياسيين والتحقيق في قضايا القتل خارج إطار القضاء والاختفاء القسري، وتوفير إمكانية الرقابة للمسؤولين الأمريكيين.

وأصدرت محكمة مصرية في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري حكما بسجن محمد عادل لمدة 4 سنوات وذلك في قضية تعود لعام 2018.

ووجهت لمحمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 إبريل في مصر، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ احتجازه في يونيو/حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة في ثلاث قضايا دون محاكمة وأمضى أكثر من نصف مدة السجن محتجزاً على ذمة القضية، بعد أن تم حبسه احتياطياً لمدة خمس سنوات في المجمل.

وأعلن فريق الدفاع عن محمد عادل نيته تقديم طلب لإخلاء سبيله بعد الحصول على تفاصيل الحكم.