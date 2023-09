عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بإطلاق سراح الناشط المصري محمد عادل

طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونز السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل وجميع معتقلي الرأي.

وأعرب كونز في تغريدة على منصة “إكس”، الثلاثاء، عن “قلقه العميق” إزاء الحكم الصادر ضد عادل بالسجن لمدة أربع سنوات، قائلا إنه تعرض للسجن بسبب ممارسته حقوقه الإنسانية الأساسية.

I am deeply concerned by the sentencing of Mohamed Adel in Egypt to four years in prison on spurious charges. Mohamed has been imprisoned for exercising his basic human rights—I call on the government of Egypt to release him and Egypt's other prisoners of conscience immediately.

— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 5, 2023