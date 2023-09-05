مجهول يضع رأس خنزير على باب مسجد بالنمسا (صورة)

أعلن الاتحاد التركي الإسلامي للثقافة والمساعدة الاجتماعية عن تعرض مسجد مولانا، بحي جوزيفي جاس، بمدينة جراس بالنمسا، لحادث كراهية بوضع مجهول لرأس خنزير مقطوع أمام الباب الرئيسي له.

وندد الاتحاد بالهجوم، الذي طال إحدى دور العبادة، مساء الأحد، مطالبا السلطات المحلية بالتحقيق العاجل والقبض على الفاعل ومعرفة دوافعه.

وجاء في البيان “إن احترام المشاعر والأماكن الدينية ودور العبادة هو ضرورة ملحة للمجتمعات الحديثة، نحن ندين ونرفض هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة”.

وأفادت صحف محلية بأن أحد جيران المسجد هاتف شرطة المدينة للإبلاغ عن ضرر طال البوابة التي يدخل منها المصلين، ثم لوحظ بعد ذلك وجود رأس خنزير مقطوع وضع في المدخل، وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث لحين معرفة الفاعل ومعرفة دوافعه.

يذكر أن أحد مساجد المدينة قد تعرض لاعتداء مماثل عام 2016، وكان نصف رأس خنزير يتدلى من السور وكان الدم لا يزال يتدفق منه، وعوقب فيها 2 من أعضاء مكتب الدفاع بالجيش كمحققين سريين لعلمهم المسبق بالحادث وعدم إبلاغهم للشرطة قبل وقوعها.