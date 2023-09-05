مستشار الدعم السريع: البرهان هو رأس الحركة الإسلامية داخل الجيش السوداني (فيديو)

تحدث حميدتي في تسجيل منسوب له مدته 20 دقيقة عن “خيانة” البرهان له وتحميله مسؤولية بدء الحرب

اتهم يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه “رأس التنظيم الإسلامي” داخل الجيش.

وقال في تصريحات لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أمس الاثنين، إن “مَن بدأ الحرب وأصدر قرار حل الدعم السريع، وأصدر القرار بضرب قوات الدعم في كل مناطق تمركزات الدعم السريع، هو البرهان وقيادة الجيش التي تنتمي إلى تنظيم له مصلحة وخطط لهذه الحرب”.

وأضاف “سأقولها لأول مرة، هنالك نفي بأن النظام البائد والإسلاميين ليسوا طرفًا في هذا، أقول إن البرهان هو رأس تنظيم الحركة الإسلامية داخل الجيش وأميرها، أنا مسؤول عن هذا الكلام”.

تسجيل حميدتي

ونشرت صفحة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تسجيلًا صوتيًّا جديدًا نسبته إليه، تحدّث فيه عن المباحثات التي جرت بينه وبين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل اندلاع النزاع، مؤكّدًا أن الأخير هو الذي بدأ الحرب وليس الدعم السريع.

وقال حميدتي في التسجيل الذي نشره مساء أمس الاثنين “لسنا خونة، الدليل على ذلك أننا لم نبدأ الحرب، هاجمتَنا في مراكزنا، وقبل 10 أيام -من اندلاع الحرب- جلست معك، وقدام شهود واتفقنا على وقف التصعيد، واقترحت عليك عمل توأمة بين الجيش والدعم السريع، وأنت وافقت”.

وأضاف “دمرتم الشعب، أنت (البرهان) عنصري ومغرور، وعدتنا وأخلفت الوعد لأنك خططت لانقلاب”، وبشّر حميدتي في التسجيل المنسوب إليه، الشعب السوداني بقرب انتهاء الحرب.

توأمة بين جيش وطني ومليشيات متعددة الجنسيات سيئة السمعة ؟ هذا يسمى تقرح و ليس اقتراح — MyOpinion (@talk2world2know) September 5, 2023

وتفاعل رواد منصات التواصل السودانية مع تسجيل حميدتي، الذي كانت مدته قرابة 20 دقيقة، وكتب حساب ماي أوبنيون “توأمة بين جيش وطني ومليشيات متعددة الجنسيات سيئة السمعة؟ هذا يسمى تقرّحا وليس اقتراحا”.

ورأى حساب باسم أبي بكر أنه ليس خطابًا “بل (ونسة) شعبوية عاطفية دلالاتها ليست مطمئنة للمتمردين وداعميهم، وهو ما يؤكد أن تحرر البرهان تسبب بقلاقل للمليشيا”.

ده ما خطاب دي "ونسة" شعبوية عاطفية دلالاتها ما مطمنة شديد للمتمردين وداعميهم وده يؤكد أن تحرر البرهان عاملة قلاقل للقيادة والساسة والميدانيين للميليشا https://t.co/2XTqd1AimI — ABUBAKER (@Bakrikhojali) September 4, 2023

وكتب جلال رحمة، أن حميدتي قدم منذ بداية الحرب عددًا من التسجيلات، إلا أن هذا التسجيل هو “الأضعف على الإطلاق”؛ إذ وقع حميدتي في “تناقضات فكرية وسياسية عديدة، وقدم نفسه كرجل أبعد ما يكون عن خطاب القائد ورجل الدولة، بل وأكد أن قدرات حميدتي في غاية التواضع والبساطة”.

وكتب حساب باسم “مو الدرديري” ساخرًا من التسجيل “خلو حميدتي يقعد مع البرهان في الكورنيش ويفضفضوا لبعض ويتصافوا، ليس معقولًا أن مصير 40 مليون مواطن مربوط باثنين مثل هؤلاء”.

خلو حميدتي يقعد مع البرهان في الكورنيش دا ويفضفضو لي بعض ويتصافو .. ما معقول مصير ٤٠ مليون مواطن مربوط بي اتنين مجانين زي ديل ياخ !!! https://t.co/JBvetemZ74 — مو الدرديري (@MoeAldirdeery) September 4, 2023

ورأى علاء الدين حمزة أن خطاب حميدتي “خطاب استعطاف جهوي وإسلامي لشعب السودان”.

أما بركات فرأى أن الخطاب يحتوي على حقائق خطيرة تعبر عن عمق الأزمة، “كافتعال الفتن والحروب القبلية غربي السودان، وتحالف البرهان مع الإسلاميين لعرقلة الانتقال”.

بعيداً عن اللغة المعروفة للقائد حميدتي الخطاب يحتوي على حقائق خطيرة جداً تعبر عن عمق الأزمة ، إفتعال الفتن والحروب القبلية غربي السودان عن طريق الاستخبارات، الانقلابات المصطنعة وتحالف البرهان واجتماعاته مع الاسلاميين وكل ذلك في سبيل عرقلة الإنتقال وعودة فلول النظام البائد من جديد https://t.co/ruATCQGk7t — Barakat (@m7md_brkat) September 4, 2023

ووصل البرهان إلى دولة جنوب السودان لبحث أزمة بلاده مع الرئيس سيلفاكير ميارديت.

وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش والدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي، وتأتي بعد زيارته مصر في 29 أغسطس/آب الماضي.