وصول أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى مطار بورتسودان منذ بدء الاقتتال (فيديو)

هبطت في مطار بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران قادمة من القاهرة، وذلك في أول رحلة إلى البلاد رغم تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية اليوم جراء معارك بين الجيش والدعم السريع، وأشار إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش قصف موقعًا للدعم السريع في حي الجريف بالخرطوم.

أول رحلة منذ بدء القتال

وقال السفير سامح فاروق القنصل العام المصري في بورتسودان، عند استقباله أول رحلة لمصر للطيران تهبط في السودان بعد الاقتتال الداخلي، إن الرحلة تأتي في سياق التواصل المستمر بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أنها تهدف إلى استمرار التواصل مع السودان، موضحًا أن مصر للطيران كانت أول شركة طيران دولي تصل إلى السودان بعد فتح المجال الجوي الشرقي للبلاد.

رحلات أسبوعية

وأكد السفير أن ذلك سيساعد السودانيين على الوصول إلى جميع أنحاء العالم عن طريق مصر، وشدد على أهمية وصول شركة مصر للطيران إلى مطار بورتسودان لتسهيل حركة السودانيين إلى كل العالم عبر مطار القاهرة وتوفير الجهد على المرضى والطلاب والمسنّين في الوصول إلى مصر.

وأشار إلى أن هذه الرحلات تساهم في التواصل الشعبي والأسري بين البلدين، موضحًا أنها ستكون أسبوعية، وشكر الجهات الرسمية السودانية التي شاركت في استقبال هذه الرحلة.

وكانت مصر للطيران، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستنظّم رحلات مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان بدءًا من سبتمبر/أيلول الجاري، وأنها ستحاول أن تكون بواقع رحلة واحدة يوميًّا.

ولم يسبق لشركة طيران أخرى تنظيم رحلات جوية مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار بورتسودان، ويأتي الخط الجديد ضمن خطة الشركة للعمل في السودان وتسيير الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات الأخرى.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في السودان رسميًّا في منتصف أغسطس/آب المنصرم، فتح المجال الجوي شرقي البلاد عبر مطار بورتسودان ليكون وجهة بديلة بعد توقف مطار الخرطوم منذ يوم 15 إبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.