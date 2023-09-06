البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع.. والأخيرة تعلق

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات “الدعم السريع”، والآخر معني بإلغاء “قانون الدعم السريع” الذي أجاز عام 2017، بأن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة، بأن رئيسه “القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا دستوريًا يقضى بحل قوات الدعم السريع”.

وأضاف البيان، أن البرهان “وجّه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وذكر أن القرار يأتي استنادًا إلى “تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد”.

وأشار إلى “مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017”.

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⭕️ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح #البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات #الدعم_السريع ويوجه قيادة القوات المسلحة والجهات المعنية بوضع المرسوم موضع التنفيذ. pic.twitter.com/zm766GFbAV — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 6, 2023

من جهته، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى إبراهيم، إن “البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قوات الدعم السريع، وقراره مجرد حبر على ورق”.

وذكر في حديث لقناة الجزيرة مباشر أن القرار لن يؤثر في الدعم السريع سياسيًا أو عسكريًا، مضيفًا “وسنواصل معاركنا ضد الجيش”.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون “قوات الدعم السريع”، وهو قانون جعل تلك القوات تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.

ونص القانون، آنذاك، على أن “قوات الدعم السريع تتبع القوات المسلحة، وتأتمر بأمر القائد الأعلى”.

و”الدعم السريع” قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقًا، وحفظ النظام، أسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

ومنذ 15 إبريل/نيسان يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو.