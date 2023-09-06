اليمن.. اللجنة الوطنية ترصد 3 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان خلال عام

اللجنة اعتمدت في تقريرها على الاستماع لآلاف الشهود والضحايا، بالإضافة لآلاف الوثائق

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الثلاثاء، تقريرها الدوري الحادي عشر عن أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس/آب 2022 وحتى يوليو/تموز 2023.

ووثق التقرير 2997 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات اليمن موزعة على أكثر من 31 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها 3287 ضحية من الجنسين.

وقالت اللجنة إنها اعتمدت في تقريرها على الاستماع لآلاف الشهود والضحايا، بالإضافة لآلاف الوثائق، ونسبَت اللجنة غالبية هذه الحالات لجماعة الحوثي.

وبلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، و48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151 طفلاً و52 امرأة.

ورصدت اللجنة 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و14 واقعة كانت فيها المسؤولية مشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وثَّقت (2997) حالة انتهاك في اليمن.. اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الدوري الحادي عشر https://t.co/pasJaNZT5L pic.twitter.com/YEGjQRhDgG — اللجنة الوطنية للتحقيق – اليمن (@NCIAVHR_Yemen) September 5, 2023

وأورد التقرير 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 516 حالة، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 152 حالة.

وأشار التقرير إلى أنه بهذه الإحصائيات الواردة فيه يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2016 وحتى تاريخ صدور هذا التقرير 25511 واقعة انتهاك، فيما بلغ اجمالي عدد الضحايا فيها 48866 ضحية.

ومنذ 2014 يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، حيث تفاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى، وتسبّب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم فضلًا عن تدهور حادٍّ في اقتصاد هذا البلد الفقير.