شاهد: لحظة إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إثر عملية طعن قرب باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وأعنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن وقوع عملية طعن عند باب الخليل أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة.





وبحسب بيان للشرطة، فقد تم نقل أحد المصابين من مكان الهجوم وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه للطعن، كما تم إخلاء شخص آخر أصيب بجروح طفيفة نتيجة الهجوم لتلقي العلاج الطبي.

لحظة تنفيذ عملية الطعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن 3 إصابات إحداها خطيرة pic.twitter.com/OSQcqe4OMY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 6, 2023

وحسب البيان الذي نقله مقع “i24 news” الإسرائيلي، فقد تم اعتقال شاب مشتبه به يبلغ من العمر 17 عامًا من سكان القدس الشرقية، بالقرب من مكان الهجوم من قبل قوات الأمن، وتم اقتياده للاستجواب، وصادرت الشرطة السكين الذي نفذ به الهجوم.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين في حادث الطعن قرب باب الخليل في #القدس إلى 3 أحدهم حالته خطيرة – المشتبه به في عملية طعن باب الخليل في #القدس فتى يبلغ من العمر 17 عاما وتم القبض عليه قرب المكان pic.twitter.com/GuBjAlC8LO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2023

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن منفذ العملية قدم للمنطقة مستقلًا حافلة وبحوزته ساطور نفذ بها عمليته.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين في حادث الطعن قرب باب الخليل في #القدس إلى 3 أحدهم حالته خطيرة – المشتبه به في عملية طعن باب الخليل في #القدس فتى يبلغ من العمر 17 عاما وتم القبض عليه قرب المكان pic.twitter.com/GuBjAlC8LO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2023

وفقًا لما نقلته شاشة الجزيرة مباشر، ووسائل إعلام محلية، شهدت المنطقة التي وقعت بها عملية الطعن استنفارًا أمنيًا، وحضور العديد من قوات الاحتلال والإسعاف في محيط باب الخليل.

استنفار قوات الاحتلال والمستوطنين في مكان تنفيذ عملية الطعن عند باب الخليل في مدينة القدس pic.twitter.com/cMcjkMKWB4 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 6, 2023

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، في المقابل تشهد عمليات الطعن من قبل الفلسطينيين ارتفاعًا ملحوظًا.