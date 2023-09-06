سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: لحظة إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس المحتلة

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6/9/2023-|آخر تحديث: 6/9/202305:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إثر عملية طعن قرب باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وأعنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن وقوع عملية طعن عند باب الخليل أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة.

وبحسب بيان للشرطة، فقد تم نقل أحد المصابين من مكان الهجوم وهو في حالة خطيرة بعد تعرضه للطعن، كما تم إخلاء شخص آخر أصيب بجروح طفيفة نتيجة الهجوم لتلقي العلاج الطبي.

وحسب البيان الذي نقله مقع “i24 news” الإسرائيلي، فقد تم اعتقال شاب مشتبه به يبلغ من العمر 17 عامًا من سكان القدس الشرقية، بالقرب من مكان الهجوم من قبل قوات الأمن، وتم اقتياده للاستجواب، وصادرت الشرطة السكين الذي نفذ به الهجوم.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن منفذ العملية قدم للمنطقة مستقلًا حافلة وبحوزته ساطور نفذ بها عمليته.

وفقًا لما نقلته شاشة الجزيرة مباشر، ووسائل إعلام محلية، شهدت المنطقة التي وقعت بها عملية الطعن استنفارًا أمنيًا، وحضور العديد من قوات الاحتلال والإسعاف في محيط باب الخليل.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، في المقابل تشهد عمليات الطعن من قبل الفلسطينيين ارتفاعًا ملحوظًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية