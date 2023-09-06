شاهد: لحظة سقوط صاروخ على سوق في دونيتسك شرقي أوكرانيا ومقتل 17 شخصا

رغم الضربات المتعددة التي استهدفت مواقع مدنية في أوكرانيا وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص، تؤكّد موسكو أنها تستهدف المواقع العسكرية فقط.

قُتل 17 شخصًا على الأقل وأصيب 31 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، في قصف روسي استهدف سوقًا تجارية في شرق أوكرانيا.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الذي أصاب سوقًا ومتاجر وصيدلية في مدينة كوستيانتينيفكا، وقال إن هناك طفلًا من بين القتلى.

وأظهرت صور “كاميرا” مراقبة نشرها زيلينسكي شارعًا تجاريًا صغيرًا هادئًا، فيما يدوّي فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي.

وأفاد مكتب المدعي العام عن إصابة 31 شخصًا بجروح، وأضافت النيابة على “تلغرام” أن “عمليات الإنقاذ مستمرّة، ولا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض”.

ورغم الضربات المتعددة التي استهدفت مواقع مدنية في أوكرانيا وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص، تؤكّد موسكو أنها تستهدف المواقع العسكرية فقط.

وقتل شخص جراء هجوم بمسيّرات روسية استهدف منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن صباح الأربعاء الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مضيفًا أن منشآت تضرّرت نتيجة للقصف.





ويأتي القصف الروسي في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة مفاجئة هي الرابعة له إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

ويتقدّم الهجوم الأوكراني المضاد بصعوبة منذ حزيران/يونيو، لكنّ كييف تأمل في أن تكون قريبة من تحقيق خرق منذ سيطرت قواتها على بلدة روبوتيني في نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو ما قد يفتح الطريق نحو الجنوب وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

ولم تعترف روسيا مطلقًا بخسارة هذه البلدة، وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إنها صدّت مرة أخرى 4 هجمات أوكرانية في هذه المنطقة.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 10 قرى وتجمعات سكنية صغيرة، لكن تقدم جنودها في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا أبطأته حقول الألغام والخنادق.