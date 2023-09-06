فرار عنصر بالجيش البريطاني متّهم بالإرهاب من سجن في لندن

قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم وضع الأجهزة الأمنية في مطارات وموانئ البلاد في حالة تأهب قصوى بحثا عن دانيال خليفة.

أعلنت شرطة لندن أن عنصرًا في الجيش البريطاني موقوفًا بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فرّ من سجنه في جنوب العاصمة، صباح اليوم الأربعاء.

ودعت الشرطة في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من العنصر الهارب، ويدعى دانيال عابد خليفة، والاتصال بها في حال رؤيته.

ولم تستبعد شرطة لندن أن يكون خليفة، 21 عامًا، قد خرج من العاصمة البريطانية، لكنها رجّحت أنه لا يزال في منطقة لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم وضع الأجهزة الأمنية في حالة تأهب عالية في جميع مطارات البلاد وموانئها بحثًا عن خليفة.

We are urgently appealing to trace Daniel Khalife, who escaped from Wandsworth Prison this morning. He has links to #Kingston – police efforts to trace him are ongoing. He should not be approached. If you have info on his whereabouts, call 999 quoting CAD 1631/06SEP23 pic.twitter.com/Q7B9uKV9uJ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2023

ومثل عنصر الجيش الهارب أمام محكمة في لندن في 28 يناير/كانون الثاني، وتم حبسه احتياطيًا على خلفية حادثين وقعا في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد، وسط إنجلترا، قرب ثكنات الجيش حيث كان يقيم.

ووفق الشرطة، فإن خليفة متّهم بـ”وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأنّ هذا الغرض يُحتمل أن ينفجر” في قاعدة سلاح الجو الملكي في الثاني من شهر يناير الماضي.

كما أنه متهم أيضًا بمحاولة “الحصول على معلومات يُحتمل أن تفيد شخصًا يرتكب عملًا إرهابيًا أو يحضّر له”، وذلك في أغسطس/آب 2021.