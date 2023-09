فرار عنصر بالجيش البريطاني متّهم بالإرهاب من سجن في لندن

أعلنت شرطة لندن أن عنصرًا في الجيش البريطاني موقوفًا بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فرّ من سجنه في جنوب العاصمة، صباح اليوم الأربعاء.

ودعت الشرطة في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من العنصر الهارب، ويدعى دانيال عابد خليفة، والاتصال بها في حال رؤيته.

ولم تستبعد شرطة لندن أن يكون خليفة، 21 عامًا، قد خرج من العاصمة البريطانية، لكنها رجّحت أنه لا يزال في منطقة لندن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم وضع الأجهزة الأمنية في حالة تأهب عالية في جميع مطارات البلاد وموانئها بحثًا عن خليفة.

We are urgently appealing to trace Daniel Khalife, who escaped from Wandsworth Prison this morning.

He has links to #Kingston – police efforts to trace him are ongoing. He should not be approached.

If you have info on his whereabouts, call 999 quoting CAD 1631/06SEP23 pic.twitter.com/Q7B9uKV9uJ

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2023