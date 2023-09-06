مدرسة فرنسية تحتج تضامنا مع الطالبات المسلمات بعد قرار حظر لبس العباءة (فيديو)

نظمت إدارة المدرسة الثانوية لمنطقة ستان في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الطالبات المسلمات بعد قرار منعهن من ارتداء العباءة في المدارس.

وشارك في الوقفة معلمون ومعلمات وأولياء أمور، وطالبوا وزير التعليم الفرنسي بإلغاء القرار معتبرين أنه قرار تميزي ضد المسلمات، ومؤكدين أن لباس الفتيات يقع ضمن الحريات الشخصية.

وفي تصريح للجزيرة مباشر قالت نعيمة عبد الحق والدة إحدى الطالبات في المرحلة الثانوية، إنها لا تعارض القانون من حيث المبدأ، لكن التركيز على اللباس أمر ثانوي يلفت الطالبات عن التركيز على دروسهن.

ورأت أن المشكلة هي محاولة الوصم التي تطال كل طالبة ترتدي العباءة.

وكانت إدارة ثانوية موريس أتوريلو في ضواحي باريس، أصدرت بيانًا شديد اللهجة أعلنت فيه الإضراب احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون في فرض حظر ارتداء العباءة في جميع المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وورد في بيان المدرسة: “لسنا حمقى، من الواضح جدًا أن الجدل الذي أطلقته الحكومة حول العباءات، يسعى إلى إخفاء الهجمات التي تشن ضد نظام التعليم العمومي، خصوصا التخفيض الكبير في الموارد”.

ونقل البيان أيضًا حال المدرسة السيء، في ظل شح الموارد المقدمة من الحكومة الذي يجعل إمكانية توفير جو تعليمي للمئات من التلاميذ “أمرا سيئًا إن لم يكن مستحيلاً”.

Le Lycée Maurice Utrillo à Stains (93) est en grève contre l'islamophobie et la baisse des moyens. Bravo aux personnels qui se mobilisent pour que toutes les élèves soient accueillies et contre la police du vêtement. pic.twitter.com/xGAOAoWV4s — Maud Royer (@JillRoyerFr) September 4, 2023

وكان وزير التعليم الفرنسي غابريال أتال أعلن أنه سيحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية، مشيرا إلى أن ارتداء هذا الزي الإسلامي “يعد انتهاكا للقوانين العلمانية الصارمة المطبقة في مجال التعليم في البلاد”.

وقال أتال خلال مقابلة مع تلفزيون “تي إف 1” الفرنسي إن “ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنا بعد الآن”، وشدد على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لاتباعها من قبل مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء فرنسا بدءًا من 4 سبتمبر/أيلول المقبل.