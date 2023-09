هندوسيات يعتدين بالضرب على شاب مسلم في معرض الكتاب في الهند.. ما القصة؟ (فيديو)

تعرض بائع كتب مسلم للضرب بشكل مهين على يد نساء هندوسيات ورجال موجودين في معرض للكتاب بولاية أوتار براديش الهندية، بدعوى محاولته الحصول على أرقام هواتفهن الخاصة.

ووثق مقطع “فيديو” متداول على نطاق واسع اللحظة التي انهالت فيها مجموعة من النساء الهندوسيات الذين ينتمين لمجموعة “دورغا فاهيني” الهندوسية المتطرفة بالضرب والصفع على الشاب وقار فيراك سليم بشكل مباغِت، أثناء حديثه عن الكتب في زاويته في معرض الكتاب بمدينة “أوجاين” في الولاية يوم الأحد الماضي، وفقًا لصحيفة “إنديا إكسبرس”.

واستمرت النساء بضرب “وقار” وصفعه بينما حاول حماية نفسه من خلال الجلوس، وتغطية رأسه بكلتيّ يديه.

وادّعت النساء أنهنّ تصرفن على ذلك النحو بسبب جمعه لأرقام هواتفهن الخاصة “بنيّة سيئة”، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ونفى الشاب وقار في حديثه مع وسائل الإعلام ادعاءات النساء، وأكد أنه كان يجمع معلومات الاتصال بالمشترين من أجل توصيل الكتب التي رغبوا فيها إلى منازلهم، وأنه لم يكن لديه أي نوايا سيئة.

واستنكر متفاعلون على منصات التواصل، وخاصة النساء منهم، تصرف النساء الهندوسيات العدواني والعنيف بحق الشاب المسلم، كما عبّر آخرون عن صدمتهم من تقديم شكوى رسمية بحقه رغم أنه الضحية.

ودوّنت الكاتبة الهندية سانجيتا: “هذا مروع للغاية. تستغلّ النساء كونهنّ نساء ويضربن الأقليات بتهم وهمية سخيفة. يبدو أنهنّ من منظمة “دورجا فاهيني”، وهي الجناح النسائي لمنظمة “فيشفا هندو باريشاد”… جميعهن مجرد حفنة من الجبناء”.

This is absolutely horrific. Women landing up, using the woman card and beating up minorities on absurd fake charges. These goondas are apparently from Durga Vahini. The women’s wing of VHP. Is this the ‘Sanatani Dharna’ RW is vociferously supporting? Bunch of cowards is all. https://t.co/66rqgpauyv

وكتبت الناشطة ديفيا تاندون: “عندما تذهب لشراء كتاب، تطلب المتاجر رقمك لتسجيله، ولكن إذا لم تكن مرتاحًا لتقديمه، فيمكنك ببساطة إعطاء رقم عشوائي… لا يجب عليكن اللجوء إلى العنف لجذب انتباه وسائل الإعلام، ارفعن صوتكن وعبرن عن مخاوفكن في المكان المناسب والطريقة المناسبة”.

ومن جانبه قال الكاتب كوشيك راج: “يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه النسوة. ألا يستطيع المسلمون الآن حتى بيع الكتب؟”.

وتساءل أحد المدونين مستنكرًا: “تم تقديم شكوى بتهمة “خدش حياء المرأة” و”الترهيب الجنائي” ضد الضحية؟ لقد أصبحت العدالة في الهند أضحوكة”.

September 5, 2023