واشنطن تفرض عقوبات على قيادات من الدعم السريع في السودان

فرضت واشنطن، الأربعاء، عقوبات على قيادات من قوات الدعم السريع بسبب انتهاكات ضد المدنيين في السودان، كما أعلنت عن تقديم 163 مليون دولار مساعدات جديدة للخرطوم ودول مجاورة له.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، فيما وضعت الخارجية الأمريكية قيودًا على التأشيرة ضد الجنرال عبد الرحمن جمعة، قائد قطاع غرب دارفور في الدعم السريع، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن أفرادًا من قوات الدعم السريع ارتكبوا فظائع في دارفور، ما أدى إلى مقتل العديد بدوافع عرقية، إضافة إلى انتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان وممارسة العنف الجنسي وأعمال النهب والحرق خلال النزاع مع الجيش السوداني.

وذكرت الخارجية أن قوات من الدعم السريع بقيادة الجنرال جمعة اختطفت يوم 15 يونيو/حزيران الماضي، وقتلت والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه، على خلفية تصريحات أدان فيها تصرفات الدعم السريع.

الخارجية الأمريكية تفرض قيوداً على التأشيرة، على (عبدالرحمن جمعة بارك الله) قائد الدعم السريع قطاع غرب دارفور ، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وبحسب مصادر موثوقة، قامت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء جمعة باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه #الدعم_السريع… pic.twitter.com/0qh0SzJWJc — إنتهاكات السودان – sudan violations (@sudanviolations) September 6, 2023

وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة.

ونتيجة للعقوبات المفروضة على عبد الرحيم دقلو، سيتم حظر جميع ممتلكاته الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت إدارتهم، وستتعرض للعقوبات المؤسسات المالية أو الأشخاص الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة معه.

وتصف الخزانة الأمريكية عبد الرحيم دقلو بالقيادي الرفيع في قوات الدعم السريع، وتقول إنها أدرجته ضمن عقوباتها، لكونه مسؤولًا في قوات الدعم السريع التي شاركت في سياسات تهدد السلام والأمن في السودان، واستهدفت النساء والأطفال والمدنيين بالعديد من أعمال العنف بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف والتهجير القسري.

🔴 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على #عبد الرحيم_دقلو شقيق حميدتي بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وواسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان".

🔴 وأضافت "نحث طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة… pic.twitter.com/jInGM1ltVt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 6, 2023

مساعدات إنسانية

في سياق متصل، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارتها إلى تشاد عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 163 مليون دولار أمريكي لشعب السودان والدول المجاورة.

وتشمل هذه المساعدة ما يقرب من 103 ملايين دولار، مقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، وحوالي 60 مليون دولار من خلال مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للاستجابة لحالات الطوارئ في السودان إلى ما يقرب من 710 ملايين دولار في السنة المالية 2023، بما في ذلك السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا، والأشخاص المتأثرين بالصراعات في المنطقة.