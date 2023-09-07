أمير دولة قطر: سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة
7/9/2023-|آخر تحديث: 7/9/202302:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أمير دولة قطر: سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي
أمير دولة قطر: جددت حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره
الديوان الأميري القطري: رئيس مجلس السيادة الانتقالي أطلع الأمير على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان
الديوان الأميري: الأمير أكد لرئيس مجلس السيادة موقف قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر لوسيل
المصدر : الجزيرة مباشر