إيطاليا.. القبض على مصريين وتونسيين لضلوعهم في الهجرة غير النظامية

ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، القبض على 16 تونسيًا ومصريين اثنين، لضلوعهم في عمليات هجرة غير نظامية عبر البلاد.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إنه جرى اعتقال المصريين أمس الأربعاء لثبوت مسؤوليتهما في المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، فيما اعتقل التونسيين خلال العملية نفسها، بتهمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء “الإجراءات التي يتخذها الجهاز القضائي وقوات الشرطة ضد المتاجرين بالبشر مستمرة”.

وتابع “مكافحة شبكة المتاجرين هي التزام تعهدت به الحكومة لمنع المجرمين عديمي الضمير من إثراء أنفسهم من خلال تأجيج ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعريض المهاجرين أنفسهم لمخاطر جسيمة”.

وتواجه إيطاليا موجة تدفق عالية من مهاجري شمال إفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط مع تسجيل عمليات إنزال يومية على سواحل الجزر الإيطالية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة الداخلية في أغسطس/آب المنصرم، أن إيطاليا شهدت وصول نحو 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42 ألفًا و600 مهاجر، في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

كما أظهرت أرقام جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير/كانون الثاني، جراء غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم، وهو عدد يناهز تقريبًا ضعف ضحايا العام الماضي في هذه المنطقة.

❗ 250,000 people have crossed the Darien in the first seven months of 2023, matching the total of 2022.

IOM and @Refugees call for more cooperation to address protection risks and the humanitarian needs of people on the move in the Americas.https://t.co/GMHAY1VfAh

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) August 3, 2023