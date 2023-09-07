الغابون.. قادة الانقلاب يعيّنون معارضا لعلي بونغو رئيسا للوزراء (فيديو)

عيّن رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، الخميس، المعارض رايموند ندونغ سيما رئيسا للوزراء خلال المرحلة الانتقالية، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وبحسب البيان، “يتم تعيين السيد ريموند ندونغ سيما رئيس وزراء ورئيسًا للحكومة الانتقالية”.

وأضاف أن “القرار يتم تنفيذه بتاريخ توقيعه (7 سبتمبر/أيلول 2023)، وينشر في الجريدة الرسمية حسب الإجراء الطارئ ويتم إيصاله إلى كل وسائل الإعلام”.

يذكر أن ندونغ سيما (68 عامًا)، خبير اقتصادي ومعارض للرئيس المخلوع علي بونغو، وسبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهد بونغو بين 2012 و2014، لكنّه تركه وانتقل إلى المعارضة متهمًا النظام الحاكم بسوء إدارة البلاد، كما سبق وترشح لمنصب الرئاسة لينافس بونغو في الاستحقاق الانتخابي عامي 2016 و2023.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، أدى الجنرال نغيما اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية لتنصيبه رئيسًا لمرحلة انتقالية لم تحدّد مدّتها.

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي السيطرة على السلطة في الغابون، بُعيد إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 26 من الشهر نفسه، التي قالوا إنها كانت “مزيفة”.

والغابون أحدث دولة تشهد انقلابًا عسكريًا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.